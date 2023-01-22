МИД Италии: Рим и Париж завершают работу для отправки ПВО SAMP-T Киеву

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж завершают работу для отправки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T. Об этом он рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

По словам министра, итальянское правительство готовит шестой пакет военной помощи Украине, который будет включать системы ПВО. До этого Рим передал Киеву пять пакетов оборонной помощи на сумму около €1 млрд.

"В сотрудничестве с Францией мы завершаем работу для отправки систем ПВО SAMP-T. Есть и другие вещи, над которыми мы работаем конфиденциально <...> Италия поддерживает все возможные пути для достижения справедливого мира в Украине, что означает независимость и территориальную целостность Украины", - пояснил Таяни.

В.Алиев