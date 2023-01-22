Володин прибыл в Тегеран

Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла с официальным визитом в Иран.
В составе делегации - главы профильных комитетов Госдумы, сообщили в пресс-службе Думы.
В рамках визита состоится третье заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. В повестке заседания - законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
Запланированы также переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которых они обсудят развитие межпарламентских отношений России и Ирана.
Сразу по прилёту состоялись первые встречи Володина с коллегами из парламента Ирана.
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