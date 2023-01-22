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Регион 22.01.2023 21:45

Володин прибыл в Тегеран

Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла с официальным визитом в Иран.

В составе делегации - главы профильных комитетов Госдумы, сообщили в пресс-службе Думы.

В рамках визита состоится третье заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. В повестке заседания - законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Запланированы также переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которых они обсудят развитие межпарламентских отношений России и Ирана.

Сразу по прилёту состоялись первые встречи Володина с коллегами из парламента Ирана.

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Тэги: ИРАН, ВОЛОДИН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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