Армия Марокко передала Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии на ремонтной линии мастерских компании "Экскалибур", сообщил в воскресенье MENA Defense, информационный журнал по военным вопросам стран Магриба.

"Неделю назад на поле боя было отправлено около двадцати единиц, и они были видны во время визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы в мастерские армейской компании "Экскалибур" в Штернберке, где проводилась их модернизация", — сообщает издание.

Отмечается, что точное количество единиц передаваемой техники неизвестно.

По данным издания, в марокканской армии было 148 Т-72, 136 Т-72Б и 12 Т-72БК, которые страна закупила двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

"Решение Марокко о поставках оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита "Рамштайн" для Украины, который состоялся 26 апреля 2022 года и был организован США. На этом саммите Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку. Тунис направил к тому времени два грузовых самолета в аэропорт Жешув в Польше, который сосредотачивает материально-техническую помощь Украине, и Марокко, похоже, последовало его примеру, отправив не гуманитарную помощь, а оружие", - отмечается в публикации.