Глава МИД Финляндии заявил о возможности рассмотрения заявки страны на членство в НАТО без Швеции

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) не исключает, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена без привязки к заявки Швеции.
"Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени", - заявил Хаависто во вторник в интервью порталу Yle.
Однако, по словам Хаависто, еще слишком рано занимать позицию по этому вопросу.
"Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции по-прежнему заключается в том, чтобы страны стремились вступить в НАТО одновременно", - сказал глава МИД.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, которые обострили отношения между двумя странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник вечером, что Швеция не должна ждать, пока Турция поддержит членство страны в НАТО.
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