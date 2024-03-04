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Дальнее зарубежье 04.03.2024 19:00

НАТО начала учения Nordic Response 2024 под эгидой Норвегии с участием более 20 тыс. военнослужащих

Учения НАТО Nordic Response 2024, которыми руководит Норвегия, начались в понедельник, в них принимают участие более 20 тыс. военных из 13 стран, включая Финляндию, сообщает Associated Press (AP).

"Впервые Финляндия примет участие в качестве члена НАТО в учениях, посвященных коллективной обороне различных регионов альянса", - цитирует AP выдержки из заявления Сил обороны Финляндии.

В частности, финское командование отправило 4 тыс. военных на Nordic Response 2024. Швеция, которая в феврале завершила получение согласия от стран НАТО на вступление в альянс, направила на маневры 4,5 тыс. человек.

Nordic Response 2024 - часть самых крупных с 1988 года учений НАТО Steadfast Defender 24. Среди других участников Nordic Response 2024 - США, Британия, Бельгия, Канада, Дания, Франция, ФРГ, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания. Половина задействованных сил относится к сухопутным войскам, остальные будут тренироваться на море. По данным норвежского Минобороны, к маневрам привлекли более 50 подводных лодок, фрегатов и корветов, десантных кораблей; а также свыше 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов.

Учения должны продлиться до 15 марта.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре намерены проинспектировать ход учений 7 марта на севере Норвегии.

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Тэги: НАТО, СКАНДИНАВИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, УЧЕНИЯ


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