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Дальнее зарубежье 11.10.2023 13:03

Столтенберг обещает единый ответ НАТО в случае подтверждения предположения о саботаже на газопроводе Balticconnector

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что изучает обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией, и что альянс даст решительный ответ, если речь идет об акте саботажа.

"Вчера я разговаривал с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Эстонии Каей Каллас. Мы находимся в тесном контакте с целью установить, что случилось, и как это могло случиться", - сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом", - продолжил он.

8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering зафиксировали необычное падение давления в морском газопроводе. В настоящее время клапаны на магистрали закрыты со стороны обоих государств, утечка остановлена.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского Палдиски до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод начал работу в 2020 году.

Президент Финляндии заявил, что, скорее всего, повреждение газопровода и кабеля связи произошло в результате внешнего воздействия.

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, ГАЗОПРОВОД, РЕАКЦИЯ


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