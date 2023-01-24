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Макроэкономика 24.01.2023 18:42

Потребление газа в Литве в 2022г снизилось в 1,5 раза - Amber Grid

Потребление газа в Литве в 2022 году составило 15,6 ТВт.ч, что на 35% меньше, чем в 2021 году (24 ТВт.ч), сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

Потребление газа снизилось, когда из-за высоких цен в стране значительно сократилось производство удобрений, а также выработка электроэнергии на литовских электростанциях. Также на это повлияла теплая зима и использования мазута для отопления в Вильнюсе, отмечает оператор.

Несмотря на значительное снижение потребления газа, в прошлом году Amber Grid транспортировала по трубопроводам рекордный объем газа - 64 ТВт.ч, это на 21% больше, чем в 2021 году (53 ТВтч). Это обусловлено десятикратным увеличение потока газа в страны Балтии и открытие в мае прошлого года газопровода с Польшей.

В 2022 году для нужд стран Балтии и Финляндии прокачено 18,4 ТВт.ч газа, что в 10 раз больше, чем годом ранее (1,9 ТВт.ч газа), в Польшу в мае-декабре по новому газопроводу транспортировано 6,4 ТВт.ч газа, в Литву - 2,3 ТВт.ч.

В течение года 32,1 ТВт.ч газа, транспортируемого в систему, поставлялось через Клайпедский терминал СПГ.

В январе-марте из Белоруссии было поставлено 3,1 ТВт.ч газа. После того, как Литва прекратила импорт российского газа с 1 апреля, по литовско-белорусскому соединению транспортируется только газ, предназначенный для Калининградской области: в течение года этот транзит составил 23 ТВт.ч - на 14,8% меньше, чем в 2021 году (27 ТВт.ч).

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