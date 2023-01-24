Байрамов обсудил с президентом Узбекистана вопросы развития отношений между Баку и Ташкентом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, собеседники обсудили рассмотрели вопросы развития отношений Баку и Ташкента.
«На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне», - говорится в информации на сайте президента Узбекистана.
В ходе встречи с удовлетворением отмечен рост взаимной торговли, ход реализации проектов кооперации по производству автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров.
«Кроме того, на проработке находятся крупные проекты в нефтегазовой и химической отраслях. Создается Совместный инвестиционный фонд», - сообщили в канцелярии узбекского лидера.
Мирзиеев и Байрамов также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ), Движения неприсоединения (ДН), Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На встрече был рассмотрен и график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с рабочим визитом в Узбекистан для участия в 26-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОЭС.
В рамках визита Байрамов также проводит двусторонние встречи высокого уровня.
Р.Керимов
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