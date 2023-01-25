Azerkosmos направит свыше 6 млн манатов на закупку павильонных конструкций для организации Международного Конгресса Астронавтики

Публичное юридическое лицо «Космическое агентство Азербайджана Azerkosmos» направит свыше 6 млн манатов на закупку выставочных павильонных конструкций для организации Международного Конгресса Астронавтики. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Azerkosmos» подписал с компанией «Losberger De Boer». Стоимость договора – 6 млн 178 тыс. 775.6 манат. Как сообщалось ранее, 74-ый Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года. Н.Аббасова

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