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Инфраструктура и тендеры 25.01.2023 11:12

Azerkosmos направит свыше 6 млн манатов на закупку павильонных конструкций для организации Международного Конгресса Астронавтики

Публичное юридическое лицо «Космическое агентство Азербайджана Azerkosmos» направит свыше 6 млн манатов на закупку выставочных павильонных конструкций для организации Международного Конгресса Астронавтики.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Azerkosmos» подписал с компанией «Losberger De Boer».

Стоимость договора – 6 млн 178 тыс. 775.6 манат.

Как сообщалось ранее, 74-ый Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERKOSMOS, ПАВИЛЬОН, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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