Президент Узбекистана подписал указ о сокращении числа госслужащих почти на четверть

В Узбекистане в соответствии с указом президента Шавката Мирзиеева сокращению подлежит 17,4 тыс. государственных служащих, что составляет 24% их нынешнего числа, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
По данным пресс-службы, Мирзиеев в среду подписал указ "О первоначальных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности органов исполнительной власти республики", направленный на реализацию ранее анонсированной административной реформы.
"В министерствах и ведомствах Республики Узбекистан сократить 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала", - говорится в документе, представленном пресс-службой.
Как отмечается, таким образом, будет сокращено 24% от общей численности госслужащих в стране.
В соответствии с указом, число заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается на треть - до 144 человек, а общая предельная численность сотрудников госведомств установлена в 56 573 человека.
В результате сокращения штата госчиновников власти планируют сэкономить 1,5 триллиона сумов (почти $130 млн), пояснили в пресс-службе президента.
Как сообщалось, в декабре глава государства заявил о предстоящей административной реформе, в результате которой число министерств и ведомств сократится с 61 до 28, численность государственных служащих будет поэтапно сокращена на 25-30 процентов.
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