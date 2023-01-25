Alstom увеличил выручку на 8% в апреле-декабре 2022 года

Французский концерн Alstom SA, производящий железнодорожные составы и поезда, за три квартала текущего финансового года увеличил выручку, а также отчитался о росте объема заказов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в апреле-декабре повысилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 12,27 млрд евро.

Объем заказов вырос на 6%, до 15,22 млрд евро.

В третьем квартале выручка увеличилась до 4,22 млрд евро с 3,92 млрд евро годом ранее, а объем заказов новых составил 5,15 млрд евро.

Совокупный объем заказов Alstom по состоянию на 31 декабря составлял 84,6 млрд евро по сравнению с 77,8 млрд на конец 2021 года.

Руководство компании подтвердило прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте. Фирма ожидает зафиксировать рентабельность по скорректированной EBIT в размере 5,1-5,3% и получить свободный денежный поток в диапазоне от 100 млн до 300 млн евро.

Акции Alstom в начале торгов в среду дорожают на 0,3%. За последние три месяца капитализация компании подскочила на треть, до 10 млрд евро.