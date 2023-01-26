Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 80.15 +0.02 Brent 86.12 -0.01

Транспорт и связь 26.01.2023 11:01

Tesla получила рекордную чистую прибыль в IV кв., увеличила выручку на 37%

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года и существенно увеличил выручку.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре выросла до $3,69 млрд с $2,3 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,07 с $0,68 на акцию, прошлогодний показатель был пересчитан с учетом сплита акций 3:1.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,19 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,13 на акцию.

Квартальная выручка Tesla выросла на 37%, до $24,3 млрд, при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $24,7 млрд.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила $12,6 млрд, выручка увеличилась в полтора раза, до $81,5 млрд. Производство автомобилей повысилось на 47%, до 1,37 млн машин, продажи - на 40%, до 1,31 млн.

Глава Tesla Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами, что в 2023 году компания может увеличить производство до 2 млн автомобилей.

"У нас есть потенциал для того, чтобы произвести 2 млн машин в этом году. Мы не гарантируем этого, я просто говорю, что у нас есть для этого потенциал, - сказал Маск. - И я думаю, что спроса для такого объема достаточно".

Акции Tesla подскочили на 5,5% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании упала на 35,7%, до $454,4 млрд, тогда как индекс Nasdaq за этот период прибавил 3,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az