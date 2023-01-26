Парламент Казахстана принял закон о защите энергосистемы от нерегулируемого майнинга

Сенат парламента Казахстана в четверг рассмотрел и одобрил закон о цифровых активах, гарантирующий защиту энергосистемы республики от нерегулируемого майнинга, заседание транслировалось на сайте парламента.

Кроме этого, сенат одобрил сопутствующие законы: о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования; о внесении изменений и дополнений в кодекс об административных правонарушениях; а также ряд изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Законы направлены на подпись главе государства.

Ранее сенатор Бекболат Орынбеков сообщал, что с принятием этого пакета документов решаются такие задачи, как защита национальной энергосистемы от нерегулируемого цифрового майнинга.

"Для этого регламентирован перечень источников электроэнергии, которые могут использовать майнеры. Они могут использовать возобновляемые источники энергии, импортную электроэнергию и собственное производство", - отмечал сенатор.

Поправками цифровым майнерам запрещается потреблять электроэнергию непосредственно из общей энергосистемы. Возможно потребление только при наличии профицита в общей энергосистеме и только через казахстанскую операторскую биржу рынка электроэнергии и мощности.

Для этого объема будут сняты ценовые ограничения и торговля будет осуществляться только рыночными механизмами.

По словам сенатора, для обеспечения участия майнинговой отрасли и ее продукции в экономике страны введено лицензирование двух видов деятельности. Первый - служба цифровых майнеров, которая владеет соответствующей инфраструктурой или центрами обработки данных. Второй - служба, в рамках которой майнеры арендуют ячейки в цифровых центрах обработки данных и являются владельцами оборудования, не требующего квоты на электроэнергию.

Все заинтересованные лица должны будут работать через аккредитованный казахстанский майнинг-пул.

"Таким образом, цифровые майнеры, которые раньше работали на облачных сервисах и не приносили никакой пользы экономике Казахстана, теперь становятся нашими резидентами и налогоплательщиками", - пояснял он.

Документами предусмотрены нормы налогообложения майнеров, майнингового пула, биржи цифровых активов. Предусмотрен также налоговый мониторинг и контроль за деятельностью субъектов сферы цифровых активов, определение ставки и сроков уплаты лицензионного сбора за выдачу лицензии на подобную деятельность.