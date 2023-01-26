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Внешняя политика 26.01.2023 15:26

В феврале в Праге пройдет заседание азербайджано-чешской МПК

Пятое заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству пройдет в Праге в феврале текущего года, сообщил посол Чехии в Баку Милан Седлачек.

«Заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии пройдет в следующем месяце в Праге», - сказал Седлачек.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по словам посла в Чехии ждут визитов главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и спикера Милли меджлиса (парламента) Сахибу Гафарову.

В последний раз заседание МПК проводилось 18 января 2017 года в Баку.

Р.Керимов

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Тэги: ЧЕХИЯ, МПК, СРОКИ


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