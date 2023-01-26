Госагентство ОМС планирует реконструкцию зданий Республиканской клинической больницы

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) направит около 150 тысяч манатов на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) проекта реконструкции главного административного здания, дополнительного корпуса и вспомогательных зданий Республиканской клинической больницы имени академика М.А.Миргасымова. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «ERACON» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 144,55 тыс. манатов. Р.Керимов

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