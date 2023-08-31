Реорганизации лабораторного отделения Габалинской ЦРБ обойдется в 540 тыс. манатов

Габалинская центральная районная больница (ЦРБ) привлекла ООО «Referans Qabala Tibb Markazi» к реорганизации лабораторного отделения. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 540 тыс. манатов. Срок выполнения работ по договору - до 17 июля 2024 года. Р.Керимов

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