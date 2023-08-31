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Здравоохранение 31.08.2023 20:44

Реорганизации лабораторного отделения Габалинской ЦРБ обойдется в 540 тыс. манатов

Габалинская центральная районная больница (ЦРБ) привлекла ООО «Referans Qabala Tibb Markazi» к реорганизации лабораторного отделения.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 540 тыс. манатов.

Срок выполнения работ по договору - до 17 июля 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, БОЛЬНИЦА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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