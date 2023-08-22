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Здравоохранение 22.08.2023 15:00

BIMD разработает ПСД сноса здания детского тубсанатория в Баку и строительство там больницы

Министерство здравоохранения Азербайджана направит около 300 тысяч манатов на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на снос старого здания детского туберкулезного санатория №4 в Баку и строительство на этой территории объединенной городской больницы на 100 коек.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «BIMD» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 295,8 тыс. манатов.

Срок выполнения работ по договору – 90 календарных дней.

Р.Керимов

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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