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Дальнее зарубежье 26.01.2023 19:29

В Израиле не исключают эскалацию в секторе Газа после рейда на Западном берегу Иордана

Силы безопасности в Израиле готовы на случай эскалации в секторе Газа после рейда израильских военных и спецслужб на Западном берегу реки Иордан, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах.

Газета поясняет, что ранее в четверг военные провели антитеррористическую операцию в лагере беженцев в четверг утром в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, ее целью было предотвращение масштабного теракта, а также захват трех членов радикальной группировки "Исламский джихад". В рейде приняли участие израильская спецслужба Шинбет, военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиция.

Ранее сообщалось, что в четверг утром значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев. Молодые палестинцы попытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности, те открыли по ним огонь. Не менее 13 человек погибли в ходе действий израильских военных. Также израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

Войдя в лагерь беженцев, военные отправились к месту жительства трех человек, которых они планировали задержать по подозрении в организации теракта. Двое из подозреваемых попытались бежать при приближении военных, те открыли по ним огонь, и оба палестинца погибли. Еще один сдался израильским военным.

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили "масштабным ответом" в случае, если израильские военные не уйдут из Дженина в ближайшее время. В Палестинской автономии лагерь беженцев в Дженине считают символом палестинского сопротивления.

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