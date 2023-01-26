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Дальнее зарубежье 26.01.2023 21:20

Французские левые требуют обсуждения в парламенте вопроса передачи танков Украине

Находящиеся в оппозиции французские партии левого толка выступили в четверг за то, чтобы власти не принимали решения по поставкам Украине танков Leclerc без обсуждения этого вопроса в парламенте.

"Если нужно будет принимать решение по этому вопросу, то нельзя обойтись без обсуждения в Национальном собрании", - заявил в эфире радиостанции "Франс-энфо" депутат партии "Непокоренная Франция" Манюэль Бомпар.

Похожего мнения придерживается национальный секретарь французской компартии Фабьен Руссель. "Готовы ли мы пойти на риск вооруженного конфликта с Россией? В этом вопросе (с танками - ИФ) президент не может единолично принимать решение", - приводит его слова газета "Фигаро". По мнению Русселя, "нужно, чтобы военные вопросы обсуждались в парламенте".

"Непокоренная Франция" - крупнейшая оппозиционная партия в парламенте.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРТИИ, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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