AZAL весной запускает рейсы из Баку в Новосибирск, Екатеринбург и Самару

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) добавляет еще три новых направления в Россию - с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.
Как сообщает перевозчик, с 16 марта начнется выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
С 19 марта авиакомпания AZAL будет летать в Екатеринбург дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Кроме этого, низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет выполнять рейсы в Самару. Полеты в этот город запланированы по средам и субботам.
Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальных сайтах авиакомпаний www.azal.az и www.butaairways.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильные приложения AZAL и Buta Airways.
Н.Аббасова
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