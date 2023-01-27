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Транспорт и связь 27.01.2023 13:37

AZAL весной запускает рейсы из Баку в Новосибирск, Екатеринбург и Самару

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) добавляет еще три новых направления в Россию - с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

Как сообщает перевозчик, с 16 марта начнется выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

С 19 марта авиакомпания AZAL будет летать в Екатеринбург дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Кроме этого, низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет выполнять рейсы в Самару. Полеты в этот город запланированы по средам и субботам.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальных сайтах авиакомпаний www.azal.az и www.butaairways.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильные приложения AZAL и Buta Airways.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, РОССИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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