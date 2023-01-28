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Дальнее зарубежье 28.01.2023 00:50

Китай завершает строительство для ВМС фрегата нового модели

На верфи в Шанхае подходит к концу строительство фрегата новой модели, который, по мнению экспертов, ВМС КНР будут использовать при сопровождении авианосцев, сообщает South China Morning Post (SCMP).

По словам наблюдателей, спутниковые снимки судостроительного предприятия показывают, что корпус этого корабля делает его похожим на фрегат проекта 054A с управляемым ракетным вооружением. Однако корабль, снятый в доках, длиннее и шире, чем фрегат проекта 054A.

Бывший инструктор тайванской военно-морской академии в Гаосюне Лу Лиши отметил, что о создании этого корабля давно поступала информация. По его словам, речь идет об усовершенствованном фрегате проекта 054B, который будет больше и быстрее 054A, и который будут использовать в составе эскорта авианосных ударных групп.

Также, поясняет SCMP, звучала точка зрения, что этот корабль также разработали для замены в будущем некоторых устаревающих судов вроде фрегатов проекта 054A и корветов типа 056.

В данное время командование Китая планирует создать к 2030 году не менее четырех авианосных ударных групп, чтобы получить вторые по величине в мире - после США - ВМС, способные действовать на просторах мирового океана. Китай намерен использовать для сопровождения авианосцев фрегаты проекта 054B, эсминцы типа 052 и эсминцы типа 055. При этом эсминцы типа 055 являются крупнейшими в мире кораблями такого класса - после американских эсминцев типа "Замволт".

В настоящий момент Китай располагает двумя авианосцами - "Ляонин" и "Шаньдун". В июне 2022 году Китай спустил на воду третий свой самый современный авианосец - "Фуцзянь", который пока проходит процесс технического оснащения.

SCMP отмечало, что за последние годы Китай ввел в строй боевых кораблей больше, чем любая другая страна, а ВМС КНР стали самыми крупными в мире. Однако ВМС КНР уступают ВМС США в плане водоизмещения кораблей, и многие китайские корабли нуждаются в модернизации.

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Тэги: КИТАЙ, КОРАБЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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