Шольц и все правительство Германии против втягивания НАТО в конфликт на Украине

Страны - члены НАТО не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, и все правительство Германии разделяет мнение о недопустимости эскалации. Такое обещание дал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет", - подчеркнул канцлер, добавляя, что сделает все, чтобы конфликт России и Украины не превратился в войну между Россией и НАТО.

Политик пообещал не допустить "такой эскалации", отмечая, что в правительстве ФРГ эту позицию разделяют все, в том числе министр иностранных дел Анналена Бербок.

Представитель партии Христианско-социальный союз в бундестаге Александер Добриндт ранее заявил, что Бербок должна скорректировать свои слова о войне Европы против России, которые она сказала во время выступления в Совете Европы. Он пояснил, утверждение главы немецкого МИД является "весьма серьезным заблуждением", потому что европейские страны не ведут войну против России, а лишь поддерживают "право Украины на самооборону".

В.Алиев