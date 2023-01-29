AZPROMO покупает транспортные средства на 280 тыс. манатов

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) направит 279,8 тыс. манатов на покупку транспортных средств. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупок www.tender.gov.az, с этой целью AZPROMO заключило контракт с ООО «Azərmaş CP». «Azermash CP». Р.Ахмедов

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