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Финансы 30.01.2023 12:52

В Азербайджане в 2022г число платежных карт в обращении выросло на 20% - ЦБ

Центральный банк Азербайджана отмечает рост числа платежных карт в обращении в 2022 году.

Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2023 число платежных карт в обращении составило 13,257 млн единиц, что на 20,1% больше чем на конец 2021 года.

Прирост платежных карт по дебетовым картам составил 18,7%, по кредитным картам - 29,4%. По сравнению с 2021 годом количество зарплатных карт увеличилось на 144 тыс., кредитных карт - на 414 тыс., прочих карт - на 1,6 млн.

По оценкам ЦБ, рост числа платежных карт в 2022 году положительно сказался на объеме безналичных платежей – 58,563 млрд манатов (рост на 56,5%). В целом, в 2022 году дебетными картами совершено 562,177 млн операций (+81,9% от показателя 2021 года) на сумму 54,231 млрд манатов (+54,9%), кредитными – 80,801 млн операций (+74,7%) на 4,332 млрд манатов (+78,3%).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


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