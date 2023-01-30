Азербайджан в 2022г поставил в Грузию 129,5 млн кВт.ч. электроэнергии

Грузия в 2022 году импортировала 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 23,6% меньше, чем в 2021 году, выработка выросла на 12,7% - до 14,2 млрд кВт.ч.
По данным оператора электроэнергетического рынка страны (ESCO), ГЭС произвели 10,8 млрд кВт.ч электроэнергии, ТЭЦ - 3,4 млрд кВт.ч, единственная в стране ветростанция "Картли" - 87,5 млн кВт.ч.
В свою очередь, потребление электроэнергии в минувшем году возросло на 3,8% - до 14,8 млрд кВт.ч.
По данным ESCO, Россия в 2022 году поставила в Грузию 1,265 млрд кВт.ч, Армения - 138,5 млн кВт.ч, Азербайджан - 129,5 млн кВт.ч.
При этом экспорт за отчетный период вырос в 2,5 раза - до 971 млн кВт.ч. Основной объем поставлялся в Турцию.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление вырастет в 1,7 раза и достигнет 22 млрд кВт.ч.
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