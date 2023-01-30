Компании индийской Adani Group потеряли $68 млрд капитализации из-за обвинения в махинациях

Компании индийского промышленного конгломерата Adani Group потеряли более $68 млрд рыночной стоимости за три сессии вслед за публикацией доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью, сообщает агентство Bloomberg.
Котировки акций Adani Green Energy Ltd. и Adani Total Gas в понедельник вновь обвалились на 20%, что является дневным лимитом движения цены. В пятницу они показали столь же резкое падение.
Бумаги Adani Enterprises завершили торги в понедельник повышением на 4,8% после снижения на 16% в пятницу.
Hindenburg, опубликовавшая доклад по итогам двухлетнего расследования, утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ.
Сеть подставных компаний использовалась семьей Адани для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, утверждается в докладе.
Hindenburg объявила о продаже торгующихся в США облигаций конгломерата, а также деривативов, торгующихся вне Индии.
Акции семи зарегистрированных на бирже компаний Adani Group потеряли $12 млрд капитализации в прошлую среду, 25 января, вслед за публикацией доклада Hindenburg. В четверг торги не проводились из-за выходного в Индии, а в пятницу падение котировок акций продолжилось и усилилось, совокупные потери компаний группы превысили $50 млрд.
В выходные Adani обнародовала 413-страничный ответ на обвинения Hindenburg в попытке восстановить доверие инвесторов, однако это не слишком помогло ей, падение бумаг большинства компаний конгломерата продолжилось.
Adani заявила, что ответы на 65 из 88 вопросов, поднятых Hindenburg, можно найти в публично раскрытых заявлениях группы. Конгламерат назвал действия Hindenburg "просчитанным мошенничеством с ценными бумагами" и пообещал "использовать все средства для правовой защиты".
Индийский конгломерат объединяет широкий круг активов в различных сферах - от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа. Глава Adani Group Гаутам Адани занимает четвертое место в списке богатейших людей мира. Его состояние, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляло порядка $119 млрд до публикации доклада Hindenburg.
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