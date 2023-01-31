Китай в 2022г остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Судостроительная промышленность КНР сохранила в прошлом году лидирующую позицию в мире по итогам тринадцатого года подряд, сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны.
В 2022 году в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 37,86 млн тонн. Таким образом, на долю Китая пришлось 47,3% всех построенных в мире судов против 47,2% в 2021 году.
Новые заказы на строительство судов в КНР в прошлом году составили 45,52 млн тонн суммарного дедвейта. На долю Китая пришлось 55,2% всех новых заказов в мире.
На конец декабря совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 105,57 млн тонн дедвейта. По этому индикатору Китай занимал 49% от общемирового показателя, сообщает агентство "Синьхуа".
В министерстве также отметили, что в прошлом году шесть китайских компаний вошли в топ-10 крупнейших судостроителей мира.
"Сейчас судостроительная отрасль вступила в цикл восстановления, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту", - сказал Цао Бо из Китайской ассоциации судостроительной промышленности (CANSI).
Он отметил, в частности, значительный прогресс в постройке судов для перевозки сжиженного природного газа. В 2022 году китайские компании получили 55 заказов на СПГ-танкеры, что превышает 30% от общего количества в мире и является рекордным показателем для страны.
"Это огромный прорыв", - сказал Цао Бо.
Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., "дочка" крупнейшей в КНР судостроительной компании China State Shipbuilding Corp., в 2023 году планирует начать строительство девяти СПГ-танкеров и поставить заказчикам четыре таких судна.
Байрамов и Лавров обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе
Москва готова организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Лавров
Доходы Турции от туризма превысили рекордные $46 млрд в 2022 году
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Турция в 2022г увеличила поставки цитрусовых в РФ на 1,1%, за пять лет довела их почти до $2 млрд
Отраслевое сотрудничество и помощь Украине обсудят в Киеве представители ЕК и украинские министры
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают