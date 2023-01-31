Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

Транспорт и связь 31.01.2023 18:40

Китай в 2022г остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Судостроительная промышленность КНР сохранила в прошлом году лидирующую позицию в мире по итогам тринадцатого года подряд, сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны.

В 2022 году в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 37,86 млн тонн. Таким образом, на долю Китая пришлось 47,3% всех построенных в мире судов против 47,2% в 2021 году.

Новые заказы на строительство судов в КНР в прошлом году составили 45,52 млн тонн суммарного дедвейта. На долю Китая пришлось 55,2% всех новых заказов в мире.

На конец декабря совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 105,57 млн тонн дедвейта. По этому индикатору Китай занимал 49% от общемирового показателя, сообщает агентство "Синьхуа".

В министерстве также отметили, что в прошлом году шесть китайских компаний вошли в топ-10 крупнейших судостроителей мира.

"Сейчас судостроительная отрасль вступила в цикл восстановления, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту", - сказал Цао Бо из Китайской ассоциации судостроительной промышленности (CANSI).

Он отметил, в частности, значительный прогресс в постройке судов для перевозки сжиженного природного газа. В 2022 году китайские компании получили 55 заказов на СПГ-танкеры, что превышает 30% от общего количества в мире и является рекордным показателем для страны.

"Это огромный прорыв", - сказал Цао Бо.

Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., "дочка" крупнейшей в КНР судостроительной компании China State Shipbuilding Corp., в 2023 году планирует начать строительство девяти СПГ-танкеров и поставить заказчикам четыре таких судна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, СУДОСТРОЕНИЕ, ГОД, ИТОГИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az