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ТЭК 31.01.2023 21:40

Глобальный рынок сервисных услуг для энергетического сектора достигнет $1 трлн в 2025г - Rystad

Объем глобального рынка сервисных услуг для энергетического сектора достигнет пикового уровня в $1 трлн в 2025 году, прогнозируют эксперты Rystad Energy.

По оценкам организации, среднегодовые расходы нефтегазового сектора в 2022-2028 гг. будут превышать отметку в $920 млрд благодаря быстрому росту активности в сегменте midstream, в том числе проектов по сжижению природного газа, транспортировке и регазификации СПГ.

Rystad отмечает наличие риска очередного циклического спада в нефтегазовой отрасли после 2025 года и рекомендует сервисным компаниям выходить на другие сегменты энергетического рынка. В частности, аналитики видят хорошие возможности в сферах геотермальной энергии, водорода, офшорной ветроэнергетики, а также улавливания и хранения углерода.

"Новые сегменты вместе с нефтегазовым сектором обеспечат сервисным компаниям рынок в $1 трлн к 2025 году, и его объем может оставаться на этом уровне еще несколько лет в дальнейшем", - говорится в обзоре Rystad.

"Все указывает на то, что 2022 год стал началом очередного суперцикла в сфере энергетических услуг", - говорит партнер Rystad Аудун Мартинсен, отвечающий в компании за анализ этого сектора.

В минувшем году нефтегазовые компании увеличили инвестиции на 20% благодаря постковидному восстановлению экономики и подъему цен на нефть и газ, свидетельствуют оценки Rystad.

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Тэги: МИР, НЕФТЕСЕРВИС, RYSTAD, ПРОГНОЗ

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