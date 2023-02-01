Экс-постпред США при ООН Хэйли заявит о желании участвовать в президентских выборах в 2024 году

Никки Хэйли планирует в ближайшее время объявить о своем намерении баллотироваться на пост президента, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно ему, экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины может публично сообщить о своих планах с помощью видео в ближайшие дни.
Однако точные детали возможного видео все еще обсуждаются, добавил собеседник телеканала.
По данным источников, мероприятие по запуску предвыборной кампании Хэйли состоится в Чарльстоне (штат Южная Каролина).
Отмечается, что, если Хэйли заявит о планах баллотироваться в президенты, она станет первой республиканкой, которая вступит в президентскую гонку 2024 года. Ее единственным соперником пока является бывший президент Дональд Трамп, который выдвинул свою кандидатуру в прошлом году.
В минувшие выходные Трамп сообщил журналистам, что Хэйли позвонила ему, чтобы сообщить, что рассматривает возможность запуска своей кампании.
"Она позвонила мне и сказала, что хотела бы рассмотреть это, и я сказал: "Ты должна это сделать", - сказал Трамп.
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