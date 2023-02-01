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Регион 01.02.2023 15:24

Глава генштаба армии Ирана призвал развивать сотрудничество с КНДР

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери призвал к активизации сотрудничества с КНДР в обеспечении региональной стабильности и международной безопасности, сообщает агентство "Тасним".

"Иранский генерал выразил надежду на укрепление сотрудничества между Тегераном и Пхеньяном в сфере установления регионального мира и стабильности, а также в борьбе с любыми мерами, подрывающими международную безопасность, и односторонним подходом (в решении международных вопросов - ИФ)", - информирует агентство.

Помимо этого, Багери поздравил генерала Пак Су Ира с переводом на должность главы генштаба Корейской народной армии.

Со своей стороны, работающий из Лондона иранский телеканал Iran International отмечает, что сотрудничество Тегерана с Пхеньяном можно объяснить единой позицией двух стран по отношению к США и западным союзникам.

Кроме того, сообщает телеканал, Иран и КНДР на протяжении нескольких десятков лет тайно сотрудничают в военной сфере. По его данным, не исключено, что Пхеньян "сыграл важную роль в разработке иранских баллистических ракет".

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Тэги: ИРАН, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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