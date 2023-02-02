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ТЭК 02.02.2023 22:03

Азербайджан и Румыния подпишут новый контракт на поставку газа в 2023-2024гг

Президент Румынии Клаус Йоханнис анонсировал подписание нового соглашения на закупку азербайджанского газа.

«Румыния с января (2023г - ИФ) покупает газ у Азербайджана. Завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romqaz и SOCAR подпишут новое соглашение. На основании этого, в нашу страну в 2023-2024гг будут поступать дополнительные объемы газа», - сказал Йоханнис, выступая с заявлением для прессы в четверг в Баку по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, поставки азербайджанского газа в Румынию будут осуществляться по газопроводу TAP.

Как сообщалось ранее, SOCAR 16 декабря 2022 года заключила договор с «Romgaz S.A.» на поставку азербайджанского газа с 2023 года. Официально стороны не раскрывали детали контракта, но по данным европейских СМИ подписанный спотовый краткосрочный контракт предусматривает поставку со стороны SOCAR до 300 млн кубометров с 1 января по 1 апреля 2023 года. Ежедневный объем поставок составит до 4,2 млн кубометров.

Р.Ахмедов

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Тэги: РУМЫНИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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