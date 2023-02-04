В МИД Франции отказались комментировать сожжение Корана в Швеции

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр попросила прервать интервью после вопроса о сожжении Корана у посольства Турции в шведской столице Стокгольме. Видео с соответствующей беседой французского дипломата с журналистами телеканала RTVI было опубликовано на странице СМИ в YouTube.
В частности, когда Анн-Клер Лежандр попросили прокомментировать ситуацию с сожжением Корана в Швеции и последовавшую за этим реакцию Турции, французский дипломат попросту отказалась отвечать.
"Думаю, что это не относится к теме нашего разговора. Может быть мы на этом и закончим? Мы уже общаемся больше двадцати минут", - ответила она.
На вопрос о перспективах вступления в НАТО Швеции и Финляндии, официальный представитель МИД Франции заявила, что Париж желает успешного завершения этой процедуры "как можно скорее".
"Это сигнал, который мы посылаем всем нашим партнерам по НАТО, включая Турцию", - отметила она.
В конце января в Стокгольме перед посольством Турции публично сожгли Коран. Провокационную акцию, которая вызвала крайне резкую реакцию в исламском мире, организовал и провел глава местной правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Одновременно с этим он подверг критике НАТО, Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Швеции не следует тратить время впустую", Анкара не одобрит ее заявку в НАТО.
В.Алиев
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