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СНГ 05.02.2023 22:36

Резников не считает, что РФ применит против Украины ядерное оружие

Министр обороны Украины Алексей Резников не считает, что РФ применит против Украины ядерное оружие, подчеркнув, что этот вопрос часто обсуждается с партнерами.

«Мы часто обсуждаем с партнерами эту угрозу. Конечно, когда имеешь соседа с ядерной кнопкой, то такая угроза всегда есть», - сказал Резников на пресс-конференции в воскресенье.

Как отметил Резников, применение ядерного оружия на линии фронта будет означать подвергнуть опасности свою же армию, а на временно оккупированных территориях проживает население, которое враг якобы защищает.

Также он предположил, что РФ уже ранее получила четкий сигнал от Китая и Индии об этом.

«Поэтому я остаюсь оптимистом, и думаю, что этого не произойдет”, - выразил уверенность глава ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РЕЗНИКОВ, РОССИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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