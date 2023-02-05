Министр обороны Украины Алексей Резников не считает, что РФ применит против Украины ядерное оружие, подчеркнув, что этот вопрос часто обсуждается с партнерами.
«Мы часто обсуждаем с партнерами эту угрозу. Конечно, когда имеешь соседа с ядерной кнопкой, то такая угроза всегда есть», - сказал Резников на пресс-конференции в воскресенье.
Как отметил Резников, применение ядерного оружия на линии фронта будет означать подвергнуть опасности свою же армию, а на временно оккупированных территориях проживает население, которое враг якобы защищает.
Также он предположил, что РФ уже ранее получила четкий сигнал от Китая и Индии об этом.
«Поэтому я остаюсь оптимистом, и думаю, что этого не произойдет”, - выразил уверенность глава ведомства.
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