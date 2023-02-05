Ожидаем нападения россиян в феврале - Резников

Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские Силы обороны готовы к этому, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщил министр на пресс-конференции в воскресенье, обстановка на востоке Украины останется сложной, но контролируемой.

Резников подчеркнул, что Силы обороны держатся на востоке страны.

По его словам, Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизмы, украинские силы готовы к этому.

«Неожиданных вещей нет», - добавил министр.

Также он отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.