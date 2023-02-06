Авиакомпании мира увеличили пассажирооборот в 1,6 раза в 2022г - IATA

Авиакомпании мира увеличили в 2022 году пассажирооборот в 1,6 раза (на 64,4%) относительно предыдущего года, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В результате он восстановился до 68,5% от уровня допандемийного 2019 года.

"Отрасль завершила 2022 года в гораздо более сильной форме, чем начала, поскольку правительства большинства стран в течение года сняли ограничения на поездки из-за COVID-19, и люди воспользовались восстановлением свободы передвижения, - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Ожидается, что этот импульс сохранится и в новом году, несмотря на чрезмерную реакцию некоторых правительств на открытие Китая".

Европейские авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот в 2,3 раза. Загруженность рейсов повысилась до 80,6% с 63,9% в 2021 году.

Трафик на внутренних авиалиниях в Китае в 2022 году упал на 39,8%, в то время как в Индии вырос на 48,8%, в Японии - на 75,9%, в США - на 23,7%, сообщается в отчете ассоциации.

Грузооборот мировых авиакомпаний сократился на 8% по сравнению с 2021 годом. При этом относительно показателя 2019 года он снизился на 1,6%.

IATA представляет 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.