Кулеба назвал приоритетами Украины на Мюнхенской конференции поставку вооружений, членство в НАТО и будущее РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритетные темы, которые Украина в этом году будет продвигать на Мюнхенской конференции безопасности: поставка дальнобойных ракет и боевых самолетов для Украины, членство страны в НАТО и будущее РФ.
«В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России», – сказал Кулеба вечером в понедельник в эфире национального телемарафона.
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