Загреб призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры

Армении и Азербайджану необходимо возобновить мирные переговоры, считает глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.
"Армения и Азербайджан должны продолжить усилия по возобновлению мирных переговоров", - сказал Грлич-Радман в Ереване.
По его словам, необходимы единые усилия по деэскалации ситуации на Южном Кавказе.
Грлич-Радман также прокомментировал отправку ЕС гражданской миссии в Армению.
"Очень рад, что Армения осознает важность этой миссии и осознает действия ЕС по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Это гражданская миссия в составе около 100 человек сроком на два года. Мы взяли на себя такую ответственность в качестве стороны, заинтересованной в мире и стабильности в регионе. Это временная миссия, временный инструмент в деле дальнейшего установления стабильного и долгосрочного мира, который не гарантирует статус-кво. Миссия ЕС может содействовать установлению мира", - подчеркнул глава МИД Хорватии.
Баку и Будапешт готовят для подписания 2 документа – посол Азербайджана в Венгрии
Алиев утвердил новую структуру и штат Госагентства по туризму
Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, оставил запись в траурной книге в связи с многочисленными жертвами разрушительных землетрясений
GE Hitachi будет поставщиком реактора для малой АЭС в Эстонии
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в 2022г вырос в 2,5 раза
В Турции в результате землетрясения погибла гражданка Азербайджана - МИД
В Азербайджане на 2024г отложено совместное финансирование при оказании ряда медицинских услуг
Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают