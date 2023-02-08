Загреб призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры

Армении и Азербайджану необходимо возобновить мирные переговоры, считает глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Армения и Азербайджан должны продолжить усилия по возобновлению мирных переговоров", - сказал Грлич-Радман в Ереване.

По его словам, необходимы единые усилия по деэскалации ситуации на Южном Кавказе.

Грлич-Радман также прокомментировал отправку ЕС гражданской миссии в Армению.

"Очень рад, что Армения осознает важность этой миссии и осознает действия ЕС по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Это гражданская миссия в составе около 100 человек сроком на два года. Мы взяли на себя такую ответственность в качестве стороны, заинтересованной в мире и стабильности в регионе. Это временная миссия, временный инструмент в деле дальнейшего установления стабильного и долгосрочного мира, который не гарантирует статус-кво. Миссия ЕС может содействовать установлению мира", - подчеркнул глава МИД Хорватии.