ЕС не грозит дефицит топлива: продукты из нефти РФ продолжают поступать, просто из других стран - глава TotalEnergies

Европе не грозит дефицит дизельного топлива после введения санкций на импорт нефтепродуктов из России, хотя цены будут выше, считает глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.
"Что касается дизеля, в мире организован странный механизм - Индия и Китай покупают российскую нефть и перерабатывают в индийский и китайский дизель, который поступает в Европу. Не уверен, что это хорошо для климата, для затрат и потребителей, но это будет происходить. У меня нет опасений насчет (снижения поставок - ИФ) дизельного топлива в Европу, вопрос только в затратах", - сказал он.
По оценке экспертов, Европа обеспечивала 40% потребления дизельного топлива за счет поставок из России.
С 5 февраля в ЕС, Великобритании вступил в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов, а также запрет на их морские перевозки. Исключение на перевозку можно сделать, если нефтепродукты продаются по установленному потолку цены - сейчас для бензина и дизельного топлива это $100 за баррель, для менее дорогостоящих нефтепродуктов - $45 за баррель.
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