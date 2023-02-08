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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

ТЭК 08.02.2023 20:50

ЕС не грозит дефицит топлива: продукты из нефти РФ продолжают поступать, просто из других стран - глава TotalEnergies

Европе не грозит дефицит дизельного топлива после введения санкций на импорт нефтепродуктов из России, хотя цены будут выше, считает глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

"Что касается дизеля, в мире организован странный механизм - Индия и Китай покупают российскую нефть и перерабатывают в индийский и китайский дизель, который поступает в Европу. Не уверен, что это хорошо для климата, для затрат и потребителей, но это будет происходить. У меня нет опасений насчет (снижения поставок - ИФ) дизельного топлива в Европу, вопрос только в затратах", - сказал он.

По оценке экспертов, Европа обеспечивала 40% потребления дизельного топлива за счет поставок из России.

С 5 февраля в ЕС, Великобритании вступил в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов, а также запрет на их морские перевозки. Исключение на перевозку можно сделать, если нефтепродукты продаются по установленному потолку цены - сейчас для бензина и дизельного топлива это $100 за баррель, для менее дорогостоящих нефтепродуктов - $45 за баррель.

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Тэги: ЕВРОПА, ДИЗЕЛЬ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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