Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в декабре вырос на 10% - ОПЕК

Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в декабре вырос на 10%, до 633 тыс. б/с, говорится в отчете ОПЕК
По данным картеля, общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в декабре по сравнению с ноябрем сократился на 0,2 млн баррелей в сутки, или примерно на 3%, в среднем до 6,4 млн б/с, что обусловлено снижением потоков из портов Балтийского моря.
По сравнению с тем же месяцем 2021 года общий объем экспорта сырой нефти из Евразийского региона снизился на 0,3 млн б/с, или на 5%.
Как следует из отчета, экспорт через систему "Транснефти" в декабре сократился на 272 тыс. б/с, или на 7%, и составил в среднем около 3,7 млн б/с. Снижение год к году составило 4%. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск в отчетном месяце увеличились на 93 тыс. б/с, или на 20%, в среднем до 550 тыс. б/с. Поставки из портов Балтийского моря сократились на 319 тыс. б/с в годовом исчислении, или примерно на 22%, до 1,1 млн б/с. Снижение в Приморске составило 192 тыс. б/с, или на 25%, до 571 тыс. б/с, экспорт из Усть-Луги сократился на 127 тыс. б/с (на 19%), до 552 тыс. б/с.
Поставки по трубопроводу "Дружба" в декабре увеличились на 57 тыс. б/с (на 10%) и составили 638 тыс. б/с. Экспорт в Китай по системе ВСТО снизился на 30 тыс. б/с, до 597 тыс. б/с. Транспортировка в тихоокеанский порт Козьмино уменьшилась на 74 тыс. б/с, или примерно на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем до 766 тыс. б/с. "ЛУКОЙЛ" через свой терминал Варандей в Баренцевом море в декабре увеличил экспорт на 13% год к году, до 117 тыс. б/с.
Экспорт из Центральной Азии в декабре составил в среднем 220 тыс. б/с, что на 4% меньше ноября, но на 7% больше год к году. Общий объём отгрузки с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море увеличился почти на 5%, до 1,5 млн б/с, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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