Глава МИД Армении 15 февраля посетит Турцию, намечена встреча с Чавушоглу

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию, где состоится его встреча со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Турцию. В ходе визита в Анкаре состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в соцсети.

В ведомстве отметили, что Мирзоян встретится также со спасательной группой Армении, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения городе Адыяман.