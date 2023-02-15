Азербайджан в январе увеличил экспорт цитрусовых почти в 10 раз

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал 678,6 тонн цитрусовых, что в 9,9 раза больше показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

При этом стоимость экспортированной продукции составила $475,5 тыс. (рост в 5,3 раза).

Х.Насирзаде