Азербайджан в январе увеличил экспорт цитрусовых почти в 10 раз

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал 678,6 тонн цитрусовых, что в 9,9 раза больше показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.
При этом стоимость экспортированной продукции составила $475,5 тыс. (рост в 5,3 раза).
Х.Насирзаде
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