Азербайджан может открыть генконсульство в Эрбиле

Азербайджан планирует открыть генеральное консульство в Эрбиле (север Ирака).
«Этот вопрос обсуждался на встрече в Мюнхене президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы регионального правительства Иракского Курдистана Нечирвана Барзани», сообщили региональные власти в Эрбиле.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля провел встречу с Барзани.
"Барзани на встрече сказал, что для развития связей между Азербайджаном и Иракским Курдистаном имеется большой потенциал. Отметив, что между Иракским Курдистаном и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи, Барзани довел до внимания, что этот регион имеет очень тесные отношения с Турцией, и в этом контексте могут быть рассмотрены совместные проекты сотрудничества", - отмечалось в информации на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан и Турцию связывают братские отношения, и в перспективе могут быть рассмотрены механизмы трехстороннего сотрудничества.
Алиев добавил, что имеется большой потенциал для развития отношений с Иракским Курдистаном в экономической, торговой сферах. Поэтому можно рассмотреть вопросы налаживания прямых связей между бизнес-кругами, а также создания различных институтов в форме бизнес-советов.
"Президент Алиев пригласил Барзани совершить визит в Азербайджан. Это приглашение было принято", - подчеркивалось в информации.
Р.Керимов
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