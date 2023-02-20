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Внешняя политика 20.02.2023 10:41

Азербайджан может открыть генконсульство в Эрбиле

Азербайджан планирует открыть генеральное консульство в Эрбиле (север Ирака).

«Этот вопрос обсуждался на встрече в Мюнхене президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы регионального правительства Иракского Курдистана Нечирвана Барзани», сообщили региональные власти в Эрбиле.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля провел встречу с Барзани.

"Барзани на встрече сказал, что для развития связей между Азербайджаном и Иракским Курдистаном имеется большой потенциал. Отметив, что между Иракским Курдистаном и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи, Барзани довел до внимания, что этот регион имеет очень тесные отношения с Турцией, и в этом контексте могут быть рассмотрены совместные проекты сотрудничества", - отмечалось в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан и Турцию связывают братские отношения, и в перспективе могут быть рассмотрены механизмы трехстороннего сотрудничества.

Алиев добавил, что имеется большой потенциал для развития отношений с Иракским Курдистаном в экономической, торговой сферах. Поэтому можно рассмотреть вопросы налаживания прямых связей между бизнес-кругами, а также создания различных институтов в форме бизнес-советов.

"Президент Алиев пригласил Барзани совершить визит в Азербайджан. Это приглашение было принято", - подчеркивалось в информации.

Р.Керимов

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Тэги: ЭРБИЛЬ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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