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Регион 21.02.2023 08:50

Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о трех погибших и более 200 пострадавших в результате новых землетрясений в провинции Хатай.

"Из-за последних землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 3 человека, 213 человек госпитализированы с травмами", - приводит слова Сойду агентство "Анадолу".

Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся на трех объектах.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на границе Турции и Сирии. Землетрясение произошло в 3 км от турецкого населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км.

В свою очередь турецкое издание "Сабах" отметило, что позднее в районе Самандаг провинции Хатай произошло еще одно землетрясение - магнитудой 5,8. Отмечается, что новые землетрясения разрушили часть строений, которые уже были повреждены землетрясениями две недели назад.

Подземные толчки ощутили в 10 других провинциях Турции, а также в Сирии, Египте, Ираке, Иордании и Ливане.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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