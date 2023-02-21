Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о трех погибших и более 200 пострадавших в результате новых землетрясений в провинции Хатай.

"Из-за последних землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 3 человека, 213 человек госпитализированы с травмами", - приводит слова Сойду агентство "Анадолу".

Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся на трех объектах.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на границе Турции и Сирии. Землетрясение произошло в 3 км от турецкого населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км.

В свою очередь турецкое издание "Сабах" отметило, что позднее в районе Самандаг провинции Хатай произошло еще одно землетрясение - магнитудой 5,8. Отмечается, что новые землетрясения разрушили часть строений, которые уже были повреждены землетрясениями две недели назад.

Подземные толчки ощутили в 10 других провинциях Турции, а также в Сирии, Египте, Ираке, Иордании и Ливане.