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Регион 21.02.2023 22:21

Представители РФ и ЕС обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар провели во вторник телефонный разговор, обсудили в частности нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

«При обсуждении темы нормализации армяно-азербайджанских отношений Галузиным было отмечено, что решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку, не способствующую реальной стабилизации в Закавказье», - говорится в информации МИД РФ.

В нем подчеркнуто «отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном».

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, ЕС, ЮЖКАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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