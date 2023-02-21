Представители РФ и ЕС обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар провели во вторник телефонный разговор, обсудили в частности нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

«При обсуждении темы нормализации армяно-азербайджанских отношений Галузиным было отмечено, что решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку, не способствующую реальной стабилизации в Закавказье», - говорится в информации МИД РФ.

В нем подчеркнуто «отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном».

Р.Ахмедов