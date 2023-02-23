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Транспорт и связь 23.02.2023 21:24

AZAL намерен увеличить число маршрутных направлений до 85

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует увеличить число маршрутных направлений до 85, заявил первый вице-президент ЗАО AZAL Самир Рзаев.

“AZAL расширяет свою маршрутную сеть, нацелившись на увеличение общего количества направлений до 85”, - сказал Рзаев в интервью информационному агентству Азертадж.


Он также отметил, что авиакомпания в настоящее время совершает различные рейсы в крупные города таких стран как Казахстан, Узбекистан, Иордания, Чехия, Китай и другие страны.


Кроме того, он отметил, что увеличена частота полетов, выполняемых AZAL в города России и Турции. “Если в 2022 году рейсы осуществлялись по 36 направлениям, то в 2023 году предусмотрено увеличение этого показателя до 62”, - подчеркнул Рзаев.


Вместе с тем, первый вице-президент отметил, что согласно стратегическому плану развития, к 2030 году парк авиакомпании будет включать только 2 типа самолетов.


“Парк будет состоять исключительно из семейства узкофюзеляжных самолетов класса Airbus A320 Neo, а также из семейства широкофюзеляжных авиалайнеров типа Boeing 787 Dreamliner”, - сказал Рзаев.


ЗАО «Азербайджанские авиалинии» основано в 1992 году. В структуру компании также входит лоукостер Buta Airways.

В настоящее время авиапарк AZAL насчитывает 29 самолетов различных типов, средний возраст которых составляет 11 лет.


Х.Насирзаде


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Тэги: AZAL, АВИАКОМПАНИЯ, МАРШРУТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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