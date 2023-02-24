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Бизнес и законодательство 24.02.2023 10:40

Азербайджан в 2022г увеличил экспорт шоколада в 1,7 раза

Азербайджан в 2022 году экспортировал 4 539 тонн шоколада, что на 74% больше показателя 2021 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированного шоколада оценивается в $11 млн 790,12 тыс. (рост в 2,1 раза).

При этом экспорт в Россию составил 678,89 тонн (спад на 28,9%) на $1 млн 719,76 тыс. (спад на 11,9%).

Экспорт в Грузию составил 678,5 тонн на $1 млн 956 тыс., в Саудовскую Аравию – 508 тонн на $1млн 463 тыс., ОАЭ – 470 тонн на $1 млн 207 тыс.

В тоже время Азербайджан в 2022 году импортировал 19 тыс. 146 тонн (спад на 10,3%) шоколада на сумму $59 млн 214,91 тыс. (рост на 4,4%).

Самым крупным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, за прошлый год из РФ было импортировано 12,096 тыс. тонн шоколада (спад на 21,3%) на сумму $32 млн. 71 тыс. (спад на 8,4%). В целом, на РФ пришлось 63,2% импорта шоколада в Азербайджан за 2022 год.

Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Украина. В течение 2022 года из Украины было импортировано 1,794 тыс. тонн данной продукции на сумму $4 млн 635,19 тыс.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШОКОЛАД, ЭКСПОРТ/ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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