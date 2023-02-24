Азербайджан в 2022г увеличил экспорт шоколада в 1,7 раза

Азербайджан в 2022 году экспортировал 4 539 тонн шоколада, что на 74% больше показателя 2021 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированного шоколада оценивается в $11 млн 790,12 тыс. (рост в 2,1 раза).
При этом экспорт в Россию составил 678,89 тонн (спад на 28,9%) на $1 млн 719,76 тыс. (спад на 11,9%).
Экспорт в Грузию составил 678,5 тонн на $1 млн 956 тыс., в Саудовскую Аравию – 508 тонн на $1млн 463 тыс., ОАЭ – 470 тонн на $1 млн 207 тыс.
В тоже время Азербайджан в 2022 году импортировал 19 тыс. 146 тонн (спад на 10,3%) шоколада на сумму $59 млн 214,91 тыс. (рост на 4,4%).
Самым крупным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, за прошлый год из РФ было импортировано 12,096 тыс. тонн шоколада (спад на 21,3%) на сумму $32 млн. 71 тыс. (спад на 8,4%). В целом, на РФ пришлось 63,2% импорта шоколада в Азербайджан за 2022 год.
Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Украина. В течение 2022 года из Украины было импортировано 1,794 тыс. тонн данной продукции на сумму $4 млн 635,19 тыс.
Б.Рустамбеков
Премьер Армении искажает решение Международного суда ООН по Лачинской дороге – МИД Азербайджана
Баку и Абу-Даби обсудили перспективы ВТС
Спикер нижней палаты парламента Румынии совершит визит в Азербайджан
Спецслужба Азербайджана задержалa члена ИГИЛ по подозрению в финансировании терроризма
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
В Азербайджане создаются региональные культурные управления - распоряжение президента
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Провокации США против КНДР могут быть расценены как объявление войны
Клаар обсудил с Григоряном переговоры Азербайджана и Армении в рамках Брюссельского формата
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна