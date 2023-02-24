Байрамов прокомментировал «отставку» Варданяна

Баку готов к интеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, в азербайджанское общество, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан сегодня говорит о повестке мира и это означает, что мы перевернули черные страницы истории во имя светлого будущего. В этом контексте мы заявили о готовности социальной, политической и экономической реинтеграции проживающего в Карабахе населения армянского происхождения в азербайджанское общество", - сказал Байрамов журналистам в пятницу.

По его словам, «мы с первого дня говорим, что готовы говорить с армянским населением Карабаха, были положительные результаты». «Но человек (Рубен Варданян – ИФ-Аз), который приехал в Карабах извне или был направлен, играя в чьи-то игры, не может быть для нас стороной переговоров. Те люди, которые стояли за ним, поняли, что "проект Варданян" не сработает", - подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что Армения долгие годы незаконно заселяла оккупированные на тот момент территории Азербайджана армянами из других стран. «Поэтому между Вардянаном и этими людьми нет никакой разницы. Он (Варданян – ИФ) не имеет никакого отношения к Карабаху», - отметил глава МИД.

Р.Ахмедов