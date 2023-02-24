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Регион 24.02.2023 23:35

Число жертв землетрясения в Турции превысило 44 тыс

Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 44 218 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Число жертв землетрясений на юге Турции достигло 44 218", - приводит агентство заявление AFAD.

Ранее сообщалось о 43 556 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в Турции, а также в соседней Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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