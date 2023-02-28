Генсек НАТО назвал быстрое вступление Финляндии и Швеции в альянс приоритетной задачей

Быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО является приоритетом номер один, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Быстрое вступление Финляндии и Швеции в военный союз сейчас является приоритетом номер один, и здесь достигнут прогресс: Финляндия, Швеция и Турция должны встретиться в Брюсселе на следующей неделе", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Хельсинки.
По его словам, "и Финляндия, и Швеция сделали то, о чем просила Турция в трехстороннем соглашении в Мадриде в июле".
"Настало время ратифицировать и полностью приветствовать Финляндию и Швецию в качестве членов", - заявил он.
Столтенберг отметил, что процесс рассмотрения заявок на членство в НАТО "продвигался исторически быстрыми темпами".
В то же время премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) подвергла критике затягивание со вступлением в альянс ее страны и Швеции.
"Я хотела бы, чтобы мы уже стали членами (НАТО). Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО, но мы все еще ждем. Это, конечно, ставит под сомнение политику открытых дверей НАТО, а также доверие к НАТО", - сказала Марин.
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