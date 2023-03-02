Шольц призвал Пекин повлиять на Москву для вывода российских войск из Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился с призывом к властям КНР повлиять на Россию в связи с украинским конфликтом.

"Мой посыл в адрес Пекина ясен: использовать свое влияние на Москву с целью вывести российские войска", - процитировали в четверг западные СМИ слова Шольца.

Канцлер также предостерег власти Китая от поставок вооружений России.

В феврале МИД КНР опубликовал заявление с призывом к прекращению боевых действий в Украине и началу переговорного процесса. После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что инициатива Пекина по урегулированию ситуации в Украине не учитывает позиции всех сторон, поэтому ее будет сложно реализовать.