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Дальнее зарубежье 02.03.2023 16:25

Шольц призвал Пекин повлиять на Москву для вывода российских войск из Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился с призывом к властям КНР повлиять на Россию в связи с украинским конфликтом.

"Мой посыл в адрес Пекина ясен: использовать свое влияние на Москву с целью вывести российские войска", - процитировали в четверг западные СМИ слова Шольца.

Канцлер также предостерег власти Китая от поставок вооружений России.

В феврале МИД КНР опубликовал заявление с призывом к прекращению боевых действий в Украине и началу переговорного процесса. После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что инициатива Пекина по урегулированию ситуации в Украине не учитывает позиции всех сторон, поэтому ее будет сложно реализовать.

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Тэги: ФРГ, КИТАЙ, ПРИЗЫВ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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